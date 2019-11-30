Югра названа регионом с самым бережным отоношением к дорогам

Югра победила в ежегодной Национальной премии «Грузовики и дороги» в специальной номинации «За самое бережное отношение к сети автомобильных дорог регионального и местного значения».
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, третья ежегодная церемония вручения наград Национальной премии «Грузовики и Дороги» состоялась в Москве 27 ноября. Заместитель министра транспорта Российской Федерации Алексей Семенов вручил награду директору департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константину Гребешку.