​В Югре сгорел в дом. После тушения внутри обнаружили женщину и двоих детей

В поселке Чантырья в Кондинском районе накануне, 29 ноября, в огне погибли трое человек, из них двое — дети.

Сигнал о пожаре поступил пожарным почти в 10 утра. В 10:40 огонь локализовали на площади 90м2. У дома частично обрушилась крыша.

Внутри здания были обнаружены три трупа — женщины и двоих детей.

На место выехали прокурор Кондинского района, а также руководитель и следователь Урайского межрайонного следственного отдела следственного управления.

Для установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза.