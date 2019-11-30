​Глава Сургутского района посетил с рабочей поездкой Ульт-Ягун и провел встречу с его жителями

Глава Сургуткого района Андрей Трубецкой посетил сельское поселение Ульт-Ягун с рабочей поездкой. Он проверил, как проходят работы по благоустройству поселка, а также провел встречу с местными жителями.

В 2019 году в поселении была обновлена котельная №2, поскольку все имеющееся оборудование на ней было изношено на 84 процента.

«Капитальный ремонт будет проводится в два этапа: в 2020 году сделаем ремонт котлов и поставим оборудование для нагрева воды - 24 млн рублей, в 2021-м сделаем ремонт самого здания, на что запланировано 27 миллионов», — заявил Андрей Трубецкой.

Также глава района посетил Ульт-Ягунскую школу, в которой уже завершился капитальный ремонт.

«На 5 млн рублей обновили третий этаж, поменяли проводку и сантехнику. В следующем году отремонтируем кровлю, восстановим отделку в актовом зале, установим перегородки в туалетах, на что запланировано 6 млн рублей», — подчеркнул он.

Отметим, что на ремонт объектов соцкультбыта в 2019 году Сургутский район выделил 130 млн рублей, а в 2020 году эта цифра может вырасти до 150 млн.

В ходе встречи главы муниципалитета с местными жителями были обговорены вопросы, касающиеся оплаты за вывоз мусора, а также начислений за коммунальные услуги.

«Данный вопрос я слышу в 13 поселениях – начисляют плату за коммунальные услуги по нормативу, потом делают перерасчет. И так каждый раз. Я считаю, что если коллеги не могут начислить плату по приборам учета, то лучше вообще этого не делать. Предупредить жителей, что, когда расчёты произведут правильно, эту сумму внесут в следующий месяц. Это серьезный вопрос, и мы будем его решать», — подытожил Андрей Трубецкой.