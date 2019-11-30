​В Югре ищут парня, который пьяным попал в аварию на трассе, бросил авто и ушел

В Югре разыскивается Шангин Алексей Николаевич, 1999 г.р., который пьяным попал в аварию на трассе Лангепас-Когалым, бросил авто и ушел.

Как сообщает следственный отдел по Нижневартовску, молодой человек проживает в Башкортостане: Бирский район с. Старобазаново ул. Попова д. 14.

14 октября он в пьяном состоянии попал в ДТП на 91-км автодороги Лангепас-Когалым, ушел в неизвестном направлении и по настоящее время о его месте нахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 20-25 лет, внешне похож на европейца, телосложение среднее, рост высокий, волосы короткие, темные, глаза светлые.

Был одет: толстовка светлого цвета, темные теплые штаны, без головного убора.

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по тел. 8 (3466) 49-56-02, 8 (3466) 49-57-02.