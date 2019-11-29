16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,0817   EUR  70,5475  

​Клиенты НПФ ВТБ инвестировали более 35 млн бонусных рублей на формирование пенсии

По итогам десяти месяцев этого года участники бонусной программы «Мультибонус» ВТБ направили в ВТБ Пенсионный фонд 5,5 тысячи взносов на формирование негосударственной пенсии. Накопленные в программе бонусы были конвертированы в рубли. Общая сумма взносов за отчетный период превысила 35 млн рублей. Данный показатель в семь раз превысил результат аналогичного периода прошлого года.

Единая программа лояльности «Мультибонус» ВТБ объединяет в себе несколько бонусных опций: «Коллекция», «Путешествия» и «Cash back». Все бонусные опции позволяют получать вознаграждения за покупки по картам ВТБ и обменивать их на товары, развлечения, путешествия в каталоге на официальной платформе bonus.vtb.ru. В том числе накопленные бонусы можно перевести на формирование негосударственной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд. Клиентам доступны взносы различного номинала: 500, 1000, 1500 рублей.

«ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров отрасли. Благодаря программам, которые мы предлагаем, клиенты могут значительно увеличить размер своей будущей пенсии. Ежемесячно мы наблюдаем рост количества и суммы поступающих взносов, в том числе и в рамках программы лояльности «Мультибонус» от ВТБ. За этот год их количество рекордно увеличилось более чем на 80%, до 5,5 тысяч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках нашей стратегии мы продолжим внедрение передовых подходов к организации работы и развитие инновационных сервисов. К 2023 году мы планируем привлечь в фонд 1,4 млн новых клиентов, а также перевести 100% сервисов для физических лиц в онлайн-каналы», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

В настоящий момент в каталоге «Мультибонус» ВТБ предлагает клиентам потратить свои бонусы более чем на 10 тысяч видов различных товаров и услуг. Программа поддерживает широкий ассортимент вознаграждений, количество партнёров ежегодно растет и на сегодняшний день составляет более 100 крупнейших компаний.

ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования. По итогам девяти месяцев 2019 года активы НПФ ВТБ выросли на 26% и превысили 252 млрд рублей.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:28, просмотров: 258, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

​10 приложений для смартфонов из Лондона, аналоги которых могли бы пригодиться сургутянам

​10 приложений для смартфонов из Лондона, аналоги которых могли бы пригодиться сургутянам
Безопасность, налоги, чистые улицы, поиск ближайшего бассейна и борьба с шумными соседями
Дмитрий Щеглов Сегодня в 17:10
214 0
​Итоги четвертого сезона Вадима Шувалова: успехи, провалы, обучение на своих ошибках и перспективы

​Итоги четвертого сезона Вадима Шувалова: успехи, провалы, обучение на своих ошибках и перспективы
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:01
487 5
​Больше тысячи жителей Сургутского района переехали из аварийного жилья в новые квартиры в этом году

​Больше тысячи жителей Сургутского района переехали из аварийного жилья в новые квартиры в этом году
Анастасия Якупова Сегодня в 09:38
453 0
​Многие наказы избирателей в Сургуте не исполняются годами. Даже небольшие депутатские фонды могли бы решить проблему

​Многие наказы избирателей в Сургуте не исполняются годами. Даже небольшие депутатские фонды могли бы решить проблему
Именно муниципальные депутаты ближе всего к «земле», острее чувствуют проблемы людей, сами с ними сталкиваются и видят, что можно решить эффективно без включения в многолетние программы, стратегии и планы развития до 2050 года
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 28 ноября в 19:19
902 1
Демократия, которую навязывают россиянам — чем бы ни занимались, лишь бы денег не просили

Демократия, которую навязывают россиянам — чем бы ни занимались, лишь бы денег не просили
Сказка про вершки и корешки, которые распределяются между большей частью населения РФ и истеблишментом. Истеблишменту деньги, а россиянам «демократия»
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 28 ноября в 18:43
973 23
Можно ли вернуть деньги за капремонт, если жилье признали аварийным? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Можно ли вернуть деньги за капремонт, если жилье признали аварийным? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 28 ноября в 16:10
584 0
Как по закону исчисляется месячный срок исковой давности?

Как по закону исчисляется месячный срок исковой давности?
Как по закону исчисляется месячный срок исковой давности?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута 28 ноября в 15:17
782 1
​Самый долгоиграющий мэр. 10 фактов про Александра Сидорова

​Самый долгоиграющий мэр. 10 фактов про Александра Сидорова
Редакция СИА-ПРЕСС 28 ноября в 09:05
2209 19
​Что тут говорить – ведь мы сами такие

​Что тут говорить – ведь мы сами такие
В психологическом плане на видео я увидел игру. Как ни странно, это их общая игра – и избивающих, и избиваемой. Абсолютно серьезная, страшная, нам не понятная, но все же игра
Валерий Меренков, психолог 27 ноября в 17:33
1221 9
​Считаю, что любое онлайн-голосование по важному вопросу должно быть платным

​Считаю, что любое онлайн-голосование по важному вопросу должно быть платным
Хочешь проголосовать – оплати рублей 100-500. Вроде сумма незначительная, и пусть она пойдет как пожертвование на проект-победитель
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 27 ноября в 16:40
909 7
Герман Саватеев: «Студенческие годы — это бесценное время»

Герман Саватеев: «Студенческие годы — это бесценное время»
Руководитель центра молодежных инициатив и преподаватель СурГПУ — о нюансах своей работы и современных студентах
Сергей Большов 27 ноября в 16:16
708 0
Администрация Сургута отреагировала на скандал с голосованием за общественные инициативы

Администрация Сургута отреагировала на скандал с голосованием за общественные инициативы
Пресс-служба администрации Сургута 27 ноября в 16:07
1338 0
​Как из отдаленной деревни в Югре можно за один день долететь до Москвы или Краснодара

​Как из отдаленной деревни в Югре можно за один день долететь до Москвы или Краснодара
О новой модели авиаперевозок говорили на эфире «Губернатор Онлайн» с Натальей Комаровой
Редакция СИА-ПРЕСС 27 ноября в 13:11
744 0
​Денежная подушка «Сургутнефтегаза» не дает покоя инвесторам уже много лет

​Денежная подушка «Сургутнефтегаза» не дает покоя инвесторам уже много лет
Естественно, что в мире с отрицательными ставками компания может испытывать определенный позыв для повышения эффективности от своей валютной позиции
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» 27 ноября в 09:53
3317 0
​Александр Панчин: «Если почитать наши СМИ, то выяснится, что меня купил Моссад, Кремль, фарм-мафия, рептилоиды, масоны и ЛГБТ»

​Александр Панчин: «Если почитать наши СМИ, то выяснится, что меня купил Моссад, Кремль, фарм-мафия, рептилоиды, масоны и ЛГБТ»
Интервью с известным популяризатором науки — о выборах в РАН, «Диссернете» и последних аргументах лжеученых
Дмитрий Щеглов 27 ноября в 08:52
632 0
Логопед сургутского коррекционно-развивающего центра — о дачных бочках, 12-киллограмовых одеялах и нейропсихологии

Логопед сургутского коррекционно-развивающего центра — о дачных бочках, 12-киллограмовых одеялах и нейропсихологии
Анастасия Семихатских 26 ноября в 16:36
1104 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика