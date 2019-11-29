​Инвестиционная стратегия Сургутского района стала лучшей на федеральном конкурсе «Проектный Олимп – 2019»

Сургутский район победил в конкурсе профессионального управления проектной деятельности «Проектный Олимп», на который было подано около 300 заявок со всей России.

Инвестиционную стратегию, которую реализует команда администрации муниципалитета под руководством главы района Андрея Трубецкого, назвали лучшей в основной номинации «Системы управления проектной деятельностью в федеральных, региональных и муниципальных органах власти».

Во второй тур конкурса из 300 проектов было отобрано всего 44. Сургутский район конкурировал с ПАО «Сбербанк», АО «Гринатом», Минтрансом России и многими другими участниками.

Глава муниципалитета в своем аккаунте в соцсети Facebook поблагодарил коллег за проделанную работу и поздравил югорских соседей, которые также проявили себя на конкурсе:

«В нашей номинации, в числе лучших, администрация города Нягани, а в номинации «Проекты в области бережливого производства» — коллеги из Белоярского района. Рады за наших коллег и поздравляем их! В 2017 и 2018 годах мы были единственными из Югры в финале "Проектного Олимпа". В этом году целых три муниципалитета из ХМАО в числе лучших. Конкуренция растет! Радует не только то, что стали лучшими в РФ, но то, что наши наработки вошли в атлас лучших практик и завтра будем выступать для финалистов. А сегодня мы просто рады успеху!», — написал Андрей Трубецкой.

Справка: В 2019 году ежегодный конкурс «Проектный Олимп» проводился Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. Жюри конкурса формируется из числа представителей Администрации Президента РФ, Аппарата правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, представителей экспертного сообщества и партнеров конкурса.