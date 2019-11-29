На Европе Плюс проведут ​День регги

Радио №1 в России* объявляет пятницу 29 ноября Днем регги на «Европе Плюс». Ровно год назад музыкальный стиль регги вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. С раннего утра и до позднего вечера в эфире радиостанции будут звучать самые жаркие мировые регги-хиты, а специальным гостем утреннего шоу «Бригада У» станет диджей и саундпродюсер Роман Крылов, более известный под псевдонимом Rompasso.

В течение всего дня в эфире «Европы Плюс» будет разыграна поездка на двоих в Амстердам на регги-фестиваль Amsterdam Dub Weekender. Чтобы побороться за главный приз, слушателям нужно внимательно следить за пятничным прямым эфиром — первые подсказки появятся уже в «Бригаде У», запоминать части кодовой фразы и играть в финале с 6 до 7 вечера.

Вечер позитивным вайбом продолжит специальный выпуск «Акустика». Суперсовременная VISUAL STUDIO неожиданно преобразится и будет похожа на экзотический карибский остров, а музыканты «Европы Плюс» во главе с ведущей «Бригады У» Вики сыграют топовые регги-хиты в акустической версии.

Происходящее в студии можно не только услышать в живом эфире, но и увидеть в прямой трансляции на сайте «Европы Плюс» , в мобильном приложении и в группе «ВКонтакте».

«Европа Плюс» – радиостанция №1 в России* и крупнейшая сеть музыкальных станций в России, СНГ и Балтии. Ежедневно «Европу Плюс» выбирают около 10,6 млн слушателей, а её еженедельная аудитория составляет около 23,1 млн человек*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 341 пункт установки передатчиков в 8 странах.

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*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100К+), АПРЕЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.