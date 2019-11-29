Власти Сургутского района прислушались к мнению жителей и добавили новые объекты в план благоустройства на 2020 год

Администрация Сургутского района, составляя план благоустройства территорий на будущий год, решила прислушаться к пожеланиям жителей. Сбор мнений объявили в начале ноября. Добавление новых объектов благоустройства проходило в несколько этапов. Последний завершился 27 ноября.

С подачи граждан в итоговый список внесли:

Площадку в Нижнесортымском

Сельский сквер у школы в Угуте

Новую детскую площадку в Лямина

Также были частично перераспределены средства на реализацию давно запланированных объектов. В том числе — арт-парка «Этноград». Изначально на него планировали потратить 20 млн рублей, но добавили еще 18 млн.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отметил, что в этом году губернатор Югры Наталья Комарова назвала муниципалитет самым динамично развивающимся в области благоустройства:

«В 2014 и 2015 году деньги не выделялись, а в этом году общий объем средств, направленных на эти цели, составил 135 млн рублей, 95 из них — деньги из бюджета района. В этом году будет реализовано девять крупных проектов благоустройства, а на 2020 год наши планы еще более амбициозны: общий объем средств, которые планируем направить, составит более 150 млн рублей», — рассказал Андрей Трубецкой.

Кстати: За следующие три года (с 2020 по 2022-й) на благоустройство поселений Сургутского района планируется суммарно потратить более 517 млн рублей.