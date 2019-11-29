За этот год в Тюменской области 300 чиновников обучились антикоррупционной работе

За 2019 год в Тюменской области 70 государственных и 230 муниципальных служащих обучились а методам по профилактике коррупционных правонарушений на курсах повышения квалификации. Об этом стало известно на заседании комиссии областного правительства по противодействию коррупции, которую открыл губернатор Александр Моор.

В ходе мероприятия о своей работе отчитались областные парламентарии и чиновники, Следственный Комитет, УМВД, ФСБ и прочие ведомства, а также общественные организации.

Так, с докладами по выявлению коррупционных преступлений и их профилактике выступили руководители федеральных ведомств по Тюменской области: прокурор Владислав Московских, руководитель следственного управления Александр Кубляков, временно исполняющий обязанности начальника УМВД Валерий Суворов. Также выступил председатель областной Счетной палаты Дмитрий Огородников.

Особое внимание при выявлении и пресечении коррупции уделяется в сферах строительства, управления и распоряжения имуществом, а также госзакупок.

На заседании комиссии муниципальные и государственные служащие рассмотрели способы реализации национального плана противодействия коррупции и утвердили план работы на следующий год.

Губернатор Тюменской области подчеркнул, что тема профилактики и противодействия коррупции остается в приоритете работы областного правительства.