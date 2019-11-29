​В Тюменской области снизилась подростковая преступность и смертность в ДТП

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в Тюменской области, снизился на 8,9 процента по итогам девяти месяцев 2019 года. Также на 8,7 процента упала смертность в ДТП, на 20 процентов уменьшилось количество погибших в авариях детей, на 22 процента меньше дорожных происшествий происходит по вине алкоголя, передает «Тюменская линия».

Такую статистику привел врио начальника УМВД региона Валерий Суворов на заседании координационного совета по обеспечению правопорядка. На совещании присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор, его коллеги из правительства региона, а также все ключевые представители силовых ведомств. Глава области отметил, что темы профилактики преступности, в том числе в сфере оборота наркотиков, а также поддержание порядка на дорогах являются приоритетными, и требуют очень четкой координации между ведомствами.

Одной из проблемных точек, обозначенных участниками совещания, стало увеличение количества преступлений, связанных с ИТ-технологиями – в частности, злоумышленники стали чаще красть деньги тюменцев с банковских счетов. Для решения этой проблемы, которая характерна для всей России, в МВД планируют создать киберполицию – подразделения, которые будут специализироваться на преступлениях в сфере высоких технологий.

На совещании также подвели промежуточные итоги работы по профилактике и раскрытию преступлений, связанных с наркотиками. Здесь основным полем битвы также является интернет. Тюменские силовики за 2019 год выявили 374 сайта по продаже наркотиков и другим противоправным контентом на эту тему. Параллельно представители власти ведут профилактическую работу со школьниками и студентами, склонными к употреблению наркотиков, с каждым отдельным человеком специалисты работают индивидуально.