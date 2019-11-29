​В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты Госдумы от либерал-демократов предложили сделать 31 декабря нерабочим днем. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение.

В пояснительной записке сказано, что когда 31 декабря выпадает на рабочий день, «работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года».

При этом в документе отмечается, что общее количество нерабочих праздничных дней должно сохраниться в объеме, установленном Трудовым кодексом. То есть выходной 31 декабря предполагается переносить с какого-то другого дня.

С депутатами ЛДПР не согласны единороссы: первый заместитель фракции Андрей Исаев назвал предложенный законопроект излишним, так как нынешние законы и без того дают возможность сделать 31 декабря свободным от работы. Более того, многие компании по собственной воле и так сокращают рабочие часы в последний день года.

А вот в правительстве сообщили, что в этом году реализовать задумку либерал-демократов точно не получится. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин отметил, что Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.