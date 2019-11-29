​Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Согласно производственному календарю, который утвердило правительство России, последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя 2020 будут двухдневными.

Во время последней недели 2019-го года рабочими днями станут – понедельник (30 декабря) и вторник (31 декабря). В 2020 году первый рабочий день выпадет на 9 января (четверг). Соответственно до выходных останется еще один день.

Отметим, ранее в пресс-службе Роструда заявили, что что работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе. Кроме того, 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому уйти с работы можно будет на час раньше.