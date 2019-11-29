​В Сургутском районе появилась еще одна диаспора

В Сургутском районе представители Северной и Южной Осетии объединились в национальное общество и прошли официальную регистрацию.

Накануне в поселке Белый Яр прошла встреча осетинов из населенных пунктов Югры для обсуждения планов дальнейшей работы.

«Надо свою культуру транслировать, надо ее нести вперед, вот спортсмены хорошо это делают в плане спортивных направлений, а культура — она же такая, неосязаемая, она — наше поведение на улице. Тот же стих рассказать Тагурова, это что, это разве тяжело», — заявил председатель РОО «Центр осетинской культуры «Алания» Валерий Абаев.

Отметим, что это уже 24-е национальное общество, образовавшееся на территории Сургутского района. Сейчас на стадии регистрации находится еще несколько подобных объединений.

«Глава муниципалитета Андрей Трубецкой постоянно подчеркивает, что Сургутский район – общий дом для всех, в нем живущих. Также Андрей Александрович активно поддерживает инициативы создания новых НКО национальными диаспорами - как объединений, способных гармонизировать межэтнические отношения. В помощь НКО в районе создан специальный ресурсный центр, где оказывается всесторонняя помощь объединениям диаспор и конфессий», — отметил начальник отдела взаимодействия с национальными объединениями и религиозными конфессиями администрации Сургутского района Олег Стипанюк.