​В Сургутском районе открыли новый сельский клуб

В поселке Тром-Аган открыли новый сельский клуб, который будет функционировать для 220 жителей поселения. Информация об этом появилась на сайте администрации Сургутского района.

На торжественном открытии объекта присутствовал и глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Для местных жителей этот комплекс станет настоящим центром притяжения в любой день и праздник. Благодарим главу Сургутского района Андрея Александровича Трубецкого за то, что он уважает мнение жителей. Узнал, что нам требуется клуб, и вот, объект появился», — заявил глава поселения Ульт-Ягун Дмитрий Юматов.

Отметим, что в новый комплекс входит зрительный зал на 50 посадочных мест со сценой-трансформером, библиотека, кабинеты для декоративно-прикладного искусства, занятий музыкой, вокалом, хореографией и аэробикой.

Строительство объекта осуществлялось в рамках дополнительного соглашения о сотрудничестве между Правительством Югры и ПАО «Лукойл» в сумме порядка 52 млн рублей.

«Помощь недропользователями оказывается существенная. Мы им благодарны. Нефтяники вкладываются в развитие территории, на которой ведут свою производственную деятельность. Этот клуб был в нашем списке незавершённого строительства. Сегодня на один такой объект в Сургутском районе стало меньше», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Он также отметил, что в следующем году планируется сдача досугового центра на Белом Яру, а партнером станет АО «Роснефть» - «Юганскнефтегаз».