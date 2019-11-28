Югра примет IV международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»

​Поздравляю «Бюджет Сургута онлайн»

Система сделала самое важное и сложное – она привлекла к себе внимание людей. Ну то есть: нельзя приходить и взламывать то, что не имеет интереса и ценности. Если взламывают — значит, ценность есть