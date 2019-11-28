16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,1005   EUR  70,5747  

Югра примет IV международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»

В Сургуте 7-8 декабря в городской филармонии пройдет IV международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».

Все гости и участники форума обсудят вопросы общественного контроля и правозащитной деятельности, поделятся идеями привлечения населения в местное самоуправление, представят опыт лучших практик гражданских инициатив.

Главной задачей форума станет формирование региональных, межрегиональных и международных сетевых социальных проектов (программ), а также презентация опыта Югры по вовлечению граждан в решение актуальных социальных задач.

Организаторами события выступают окружной департамент общественных и внешних связей, общественная палата округа и фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»

Отметим, что для участия в форуме необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:38, просмотров: 142, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Многие наказы избирателей в Сургуте не исполняются годами. Даже небольшие депутатские фонды могли бы решить проблему

​Многие наказы избирателей в Сургуте не исполняются годами. Даже небольшие депутатские фонды могли бы решить проблему
Именно муниципальные депутаты ближе всего к «земле», острее чувствуют проблемы людей, сами с ними сталкиваются и видят, что можно решить эффективно без включения в многолетние программы, стратегии и планы развития до 2050 года
Алексей Кучин, депутат думы Сургута Сегодня в 19:19
77 0
Демократия, которую навязывают россиянам — чем бы ни занимались, лишь бы денег не просили

Демократия, которую навязывают россиянам — чем бы ни занимались, лишь бы денег не просили
Сказка про вершки и корешки, которые распределяются между большей частью населения РФ и истеблишментом. Истеблишменту деньги, а россиянам «демократия»
Сергей Бражников, читатель siapress.ru Сегодня в 18:43
121 1
Можно ли вернуть деньги за капремонт, если жилье признали аварийным? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Можно ли вернуть деньги за капремонт, если жилье признали аварийным? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова Сегодня в 16:10
188 0
Как по закону исчисляется месячный срок исковой давности?

Как по закону исчисляется месячный срок исковой давности?
Как по закону исчисляется месячный срок исковой давности?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута Сегодня в 15:17
252 0
​Самый долгоиграющий мэр. 10 фактов про Александра Сидорова

​Самый долгоиграющий мэр. 10 фактов про Александра Сидорова
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 09:05
1189 8
​Что тут говорить – ведь мы сами такие

​Что тут говорить – ведь мы сами такие
В психологическом плане на видео я увидел игру. Как ни странно, это их общая игра – и избивающих, и избиваемой. Абсолютно серьезная, страшная, нам не понятная, но все же игра
Валерий Меренков, психолог 27 ноября в 17:33
1038 5
​Считаю, что любое онлайн-голосование по важному вопросу должно быть платным

​Считаю, что любое онлайн-голосование по важному вопросу должно быть платным
Хочешь проголосовать – оплати рублей 100-500. Вроде сумма незначительная, и пусть она пойдет как пожертвование на проект-победитель
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 27 ноября в 16:40
840 7
Герман Саватеев: «Студенческие годы — это бесценное время»

Герман Саватеев: «Студенческие годы — это бесценное время»
Руководитель центра молодежных инициатив и преподаватель СурГПУ — о нюансах своей работы и современных студентах
Сергей Большов 27 ноября в 16:16
664 0
Администрация Сургута отреагировала на скандал с голосованием за общественные инициативы

Администрация Сургута отреагировала на скандал с голосованием за общественные инициативы
Пресс-служба администрации Сургута 27 ноября в 16:07
1165 0
​Как из отдаленной деревни в Югре можно за один день долететь до Москвы или Краснодара

​Как из отдаленной деревни в Югре можно за один день долететь до Москвы или Краснодара
О новой модели авиаперевозок говорили на эфире «Губернатор Онлайн» с Натальей Комаровой
Редакция СИА-ПРЕСС 27 ноября в 13:11
708 0
​Денежная подушка «Сургутнефтегаза» не дает покоя инвесторам уже много лет

​Денежная подушка «Сургутнефтегаза» не дает покоя инвесторам уже много лет
Естественно, что в мире с отрицательными ставками компания может испытывать определенный позыв для повышения эффективности от своей валютной позиции
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» 27 ноября в 09:53
2322 0
​Александр Панчин: «Если почитать наши СМИ, то выяснится, что меня купил Моссад, Кремль, фарм-мафия, рептилоиды, масоны и ЛГБТ»

​Александр Панчин: «Если почитать наши СМИ, то выяснится, что меня купил Моссад, Кремль, фарм-мафия, рептилоиды, масоны и ЛГБТ»
Интервью с известным популяризатором науки — о выборах в РАН, «Диссернете» и последних аргументах лжеученых
Дмитрий Щеглов 27 ноября в 08:52
573 0
Логопед сургутского коррекционно-развивающего центра — о дачных бочках, 12-киллограмовых одеялах и нейропсихологии

Логопед сургутского коррекционно-развивающего центра — о дачных бочках, 12-киллограмовых одеялах и нейропсихологии
Анастасия Семихатских 26 ноября в 16:36
1050 0
​Говорят, что «Сургутнефтегаз» готовит покупку «Лукойла». Разбираем новый слух про триллионы Богданова

​Говорят, что «Сургутнефтегаз» готовит покупку «Лукойла». Разбираем новый слух про триллионы Богданова
Дмитрий Щеглов 26 ноября в 11:02
13994 8
​Поздравляю «Бюджет Сургута онлайн»

​Поздравляю «Бюджет Сургута онлайн»
Система сделала самое важное и сложное – она привлекла к себе внимание людей. Ну то есть: нельзя приходить и взламывать то, что не имеет интереса и ценности. Если взламывают — значит, ценность есть
Дмитрий Щеглов 25 ноября в 23:15
2261 23
​Главный редактор «Лентача» — о мемах, пикчерах, конкурентах и деньгах

​Главный редактор «Лентача» — о мемах, пикчерах, конкурентах и деньгах
Руководитель крупного онлайн-сообщества Тарас Сычев в интервью СИА-ПРЕСС рассказал о любимых СМИ, своей редакции и работе в рамках закона
Анастасия Якупова 22 ноября в 18:59
1538 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика