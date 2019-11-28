Югра примет IV международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»

В Сургуте 7-8 декабря в городской филармонии пройдет IV международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».
Все гости и участники форума обсудят вопросы общественного контроля и правозащитной деятельности, поделятся идеями привлечения населения в местное самоуправление, представят опыт лучших практик гражданских инициатив.
Главной задачей форума станет формирование региональных, межрегиональных и международных сетевых социальных проектов (программ), а также презентация опыта Югры по вовлечению граждан в решение актуальных социальных задач.
Организаторами события выступают окружной департамент общественных и внешних связей, общественная палата округа и фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»
Отметим, что для участия в форуме необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте