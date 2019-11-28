​Хорошие новости для маленьких лянторцев. В «Светлячке» и ДШИ №1 продолжат ремонт

26 ноября Анатолий Сименяк посетил в Лянторе два детских образовательных учреждения: детский сад «Светлячок» и детскую школу искусств № 1. Во встрече приняли участие глава Лянтора Сергей Махиня, депутаты районной Думы Людмила Золотарева и Валентин Полторацкий, представители подотчетных ведомств. Анатолий Сименяк акцентировал внимание на том, что общая и первоочередная задача всех собравшихся - предоставить детям современные и функциональные учреждения, в стенах которых им будет безопасно и комфортно.

В «Светлячке» стало светлее и безопаснее

В начале народные избранники оценили условия пребывания маленьких лянторцев в детском саду «Светлячок» в 1 микрорайоне. Ежедневно учреждение принимает более 160 детей. Зданию почти 37 лет, но оно поддерживается в хорошем состоянии и соответствует всем современных требованиям, территория большая и ухоженная. Депутаты пообщались с заведующей детского сада Зульфией Васильевой о качестве проведенного ремонта и о том, какие еще есть нужды.

В этом году во всех 4 корпусах детского сада была отремонтирована электропроводка и заменены все светильники. На эти цели было выделено почти 1,5 миллиона рублей. Для деревянного строения такое обновление было необходимо, так как это вопрос безопасности детей.

«Работы были сделаны вовремя, мы довольны. Все наши желания учтены. Теперь у нас нет никаких удлинителей, легко устанавливается дополнительное оборудование», - подытожила Зульфия Васильева.

Но еще есть, над чем работать. Перед садом стоит вопрос теплопотери: окна продуваются, полы прохладные. В двух корпусах частично требуется замена стеклопакетов. На 2020 год на эти работы не были заложены средства. Анатолий Сименяк поручил МКУ «Служба единого заказчика по эксплуатации объектов социальной сферы» найти возможность включить в смету этот вопрос, а также восстановить систему теплых полов в некоторых группах.

Еще одна проблема – это изношенность инженерных сетей. За два года не единожды случался внешний порыв отопления. Председатель Думы попросил ответственное ведомство уделить этому вопросу пристальное внимание. По словам Юрия Иоффе, и.о. директора МКУ «Служба единого заказчика», по окончанию отопительного сезона сразу же приступят к замене наружных трубопроводов и затратят на ремонт практически 3 миллиона рублей.

В следующем году в саду отремонтируют пищеблок и кровлю над ним и групповую ячейку в корпусе микрорайона 7 на общую сумму в 2 миллиона рублей.

Без сучка для «Задоринки». Лянторским танцорам сделают пол со второй попытки

Обновилась и Лянторская детская школа искусств № 1. Правда, не в том объеме, как планировалось: 3 кабинета остались без ремонта, а хореографический класс – без пола. Тем не менее 5 кабинетов все же отремонтированы, частично заменены светильники и линолиум. Подрядчик не выполнил обязательства полностью и контракт с ним расторгнут.

«Динамическая нагрузка на пол высокая, на первом этаже окна гуляют, когда 16 человек из «Задоринки» пляшут, это где-то 90 кг на кв.см. Поэтому если брус будет сучковатый, за год весь пол придет в негодность. Нам поставили некачественный брус, еще и сыроватый», - прокомментировал ситуацию Александр Ильиных, директор Лянторской ДШИ №1.

Благо в результате долгих поисков школа сама нашла необходимый материал в Самаре, и клееный брус из массива сосны уже едет в Лянтор. Новый подрядчик с рекомендациями заявился, сейчас с ним согласовывают контракт. Он обещает выполнить работы за 10 дней.

На этом работы не закончатся, в следующем году преобразится центральный холл и в нескольких кабинетах появятся шумопоглащающие панели. Также в целях сохранения тепла будут частично заменены и отремонтированы стеклопакеты, восстановлена герметизация швов.