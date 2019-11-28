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​Александр Моор поздравил коллектив крупной сервисной компании, занимающейся геофизическими исследованиями в Западной Сибири

27 ноября губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил коллектив первой международной сервисной компании «Шлюмберже», благодаря которой были проведены геофизические исследования в Западной Сибири. В этом году организация отмечает сразу два юбилея: 90-летие со дня проведения первых полевых работ и 15-летие с начала сотрудничества с правительством Тюменской области.

«Благодарю компанию «Шлюмберже» за доверие, которая она проявила к Тюменской области, реализовав серьезные проекты. Очень важна для всех инвесторов, особенно для иностранных, история успеха «Шлюмберже» в Тюменском регионе. Наше сотрудничество и проекты, которые были реализованы, ярко говорят о том, что в Тюменской области можно вести дела, создавать производства, а региональное правительство – надежный партнер, который выстраивает отношения на условиях надежности и долгосрочности», – подчеркнул Александр Моор.

Президент «Шлюмберже» Россия и Центральная Азия Гёкхан Сайг также хорошо отозвался о сотрудничестве:

«За эти годы мы инвестировали около 150 млн долларов США. Основа этого успеха в великолепной инфраструктуре и созданной экосистеме для развития бизнеса, которая есть в Тюменской области. Мы здесь, потому что находим все, что нам необходимо для развития бизнеса. Совместными усилиями мы смогли реализовать все наши планы», – отметил Гёкхан Сайг.

Справка: Первые заводы компании «Шлюмберже» в Тюменской области стали работать в 2006 году. Сегодня на их предприятиях трудятся более 1500 специалистов. Помимо разработок в геофизическом приборостроении, «Шлюмберже» инвестирует в университетское образование, организует лекции специалистов в тюменских вузах


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Сегодня в 18:16, просмотров: 111, комментариев: 0


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