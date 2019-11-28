​В Тюмени прошел третий конгресс «Наставничество 2.0: Производительность и качество»

25 и 26 ноября в Тюмени проходил конгресс, на который съехались представители крупнейших нефтяных и производственных компаний из разных регионов страны для обсуждения темы: «Наставничество 2.0: Производительность и качество». Мероприятие проходит в Тюменской области проходит в третий раз, и за это время количество регионов-участников значительно увеличилось.

В этом году на съезде побывали представители московского Агентства стратегических инициатив, правительства Тюменской области, Тюменской областной думы, Союза «Объединение работодателей Тюменской области», Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Тюменской области, НП «Ассоциация по развитию ИТ Тюменской области».

Департамент труда и занятости населения Тюменской области представила его директор, Надежда Мазуркевич.

«Тема наставничества пронизывает технологии повышения производительности труда, и находит свое применение в концепции бережливого производства. Развитие движения наставничества способствует достижению целей «майских» Указов президента Российской Федерации», – подчеркнула глава ведомства.

На форуме были подняты вопросы по переобучению и повышению квалификации работников предприятий-участников национальных проектов. Как рассказала Надежда Мазуркевич, вплоть до 2024 года планируется ежегодно обучать не менее 745 работников организаций.