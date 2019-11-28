Жителям Сургута предлагают поучаствовать в творческом конкурсе. Приз — экшн-камера

В июле команда жилого дома «Азбука» совместно с жителями города запустили проект «Азбука Сургута». Это серия видеороликов о достопримечательностях нашего города, его особенностях и любимых местах горожан. Проект шел около полугода и за это время было выпущено 32 ролика с разными ведущими — блогерами, популярными ведущими, предпринимателями и другими неравнодушными жителями. Сургутяне оценили идею и с интересом наблюдали за развитием событий.

«Прекрасный проект и интересная идея. Я рада, что поучаствовала в нём», — поделилась ведущая одного из выпусков Екатерина Третьякова.

Теперь организаторы предлагают всем желающим присоединиться к проекту и рассказать, за что жители Сургута любят свой город. Автора лучшего ролика ждёт ценный приз — экшн-камера. Специальной регистрации в конкурсе не требуется. Достаточно снять видео со своим рассказом и разместить его в соцсетях. Победителя определит жюри, состоящее из ведущих всех выпусков. Подведение итогов состоится 16 декабря.

С подробными условиями конкурса можно ознакомиться здесь: https://vk.com/azbuka_surgut?w=wall-169536467_1471

А все ролики проекта посмотреть во ВКонтакте: https://vk.com/azbuka_surgut

Телефон для связи с организаторами: 8 (3462) 55-03-15