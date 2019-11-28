В Пыть-Яхе появится новый железнодорожный вокзал

В Пыть-Яхе построят новый железнодорожный вокзал. Об этом в ответ на обращение одного из жителей Югры сообщили представители ОАО «РЖД».

«В настоящий момент прорабатывается вопрос строительства нового здания вокзала Пыть-Ях и реконструкции вокзальной инфраструктуры», — заявили в компании.

СИА-ПРЕСС попытался связаться с представителями РЖД, но на звонки редакции никто не ответил. А в администрации Пыть-Яха рассказали, что сейчас действительно ведутся переговоры касаемо новых железнодорожных ворот города.

Напомним, что здание нынешнего вокзала было построено в 1988 году. Также оно является ближайшим и для жителей Нефтеюганска.