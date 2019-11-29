В Сургутском районе начнут использовать новый способ развития спорта

В Сургутском районе чиновники начнут использовать новый способ развития спорта на территории муниципалитета: спортивные объекты будут передавать напрямую спортивным федерациям. Информация об этом стала известна на заседании, посвященном реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни».

«Мы недавно обсуждали с губернатором Югры Натальей Комаровой возможность передачи небольших спортивных объектов соответствующим федерациям, чтобы они сами могли развиваться, поскольку они лучше знают, что необходимо для развития их детей, спортсменов, ну и в целом различных видов спорта. И вот сегодня мы договорились с главой Сургутского района Андреем Трубецким, что попробуем передать новый спортивный комплекс единоборств, располагающийся в Солнечном, местной федерации по единоборствам», — рассказал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Югры Эдуард Исаков.

Он также подчеркнул, что в случае, если этот опыт будет признан удачным, то такая практика будет транслироваться на другие спортивные объекты Сургутского района.

Как заявил Андрей Трубецкой, ежегодно из казны Сургутского района на развитие спорта выделяется около 500 миллионов рублей