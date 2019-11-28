Сургутский район является лидером в Югре по уровню обеспеченности населения спортивными объектами

Сургутский район стал лидером в Югре по уровню обеспечения жителей сооружениями для занятий спортом.

В ходе совещания по вопросам реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» было озвучено, что сейчас более 56 процентов людей, проживающих в Сургутском районе, имеют постоянный доступ к спортивным объектам. Подчеркнем, что среди остальных муниципалитетов округа этот показатель не превышает 40 процентов.

«За последние три года обеспеченность спортивными сооружениями поселений Сургутского района выросла примерно в 2 раза. За этим стоит колоссальная работа главы Андрея Трубецкого и его команды. Благодаря их усилиям жители получили возможность заниматься различными видам спорта, физкультурно-оздоровительными мероприятиями, причем даже в отдаленных поселениях. Сегодня мы вместе попытались сформулировать, как использовать этот потенциал и каким будет развитие спорта в Сургутском районе в ближайшие годы», – подытожил Эдуард Исаков.