​Клиенты Ханты-Мансийского НПФ стали чаще интересоваться, как пополнить пенсионный счет

Такой вывод сделали специалисты контактного центра Ханты-Мансийского НПФ , проанализировав тему обращений на «Горячую линию».

«Мы ежегодно отмечаем, что к концу года нам звонят гораздо чаще, – рассказала руководитель контактного центра АО «Ханты-Мансийский НПФ» Татьяна Кобелева. – Почему-то именно в ноябре-декабре люди чаще задумываются о том, где находится их накопительная пенсия. Мы всем отвечаем, как найти эту информацию - на портале госуслуг. Также замечено, что именно в конце года люди интересуются, как пополнить свой пенсионный счет. Бывало даже, что с такими вопросами нам звонили 31 декабря. Мы понимаем, все стараются к Новому году закончить какие-то свои дела. Но нужно иметь в виду, что банковские операции проходят в течение 5-7 дней, поэтому платеж, сделанный 31 декабря, будет зачислен на счёт только в следующем году.

В этом году мы отметили, что вопросы «Как пополнить свой счет» стали поступать раньше, и их уже даже больше, чем вопросов «Где находится моя накопительная пенсия». Нас это радует, потому что это говорит об изменениях финансовой культуры наших клиентов. Они осознают, что нужно самим заботиться о своей будущей пенсии».

Пополнить свой счёт по договору о негосударственном пенсионном обеспечении клиенты Ханты-Мансийского НПФ могут в «Личном кабинете». В этом же разделе можно подключить «Автоплатёж», чтобы определенная сумма автоматически списывалась с банковской карты в указанный день.

Получить консультацию по работе «Личного кабинета» можно по телефону горячей линии 8 800 100-09-10 или обратившись к онлайн-консультанту. Окно для такого обращения появляется в правом нижнем углу страницы «Личный кабинет». Онлайн-консультант «видит», с какими сложностями сталкивается клиент, и может в режиме реального времени помогать, направляя клиента.

Онлайн-консультант появился на сайте Ханты-Мансийского НПФ год назад. За это время его услугами воспользовались более 5 тысяч раз.