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​МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»

МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»

МегаФон открывает цифровую платформу «МегаФон-КАРГО» – автоматизированный сервис c полноценным электронным документооборотом, который позволяет отправлять грузы любого масштаба – от коробки до фуры – по всей России. Разработчиком платформы является Mail.ru Group.

«МегаФон-КАРГО» формирует объективный рейтинг транспортных компаний и автоматически сравнивает стоимость перевозки, позволяя организовать совместную доставку. Благодаря таким решениям, как Контроль кадров, Контроль автопарка и Контроль грузов перевозку любого товара можно отслеживать в режиме реального времени. Также сервис позволяет заверять доверенность и транспортную накладную с помощью мобильной электронной подписи. Только за время тестового периода платформой выполнено более 14 000 заявок.

«Сервис «МегаФон-КАРГО» сочетает в себе элементы TMS-системы, маркетплейса, агрегатора, облачного сервиса и является логистической экосистемой, предназначенной для грузовладельцев любого масштаба. «МегаФон-КАРГО» обеспечивает сквозной процесс транспортной логистики, интеграцию с учетной и складской системами, перевозчиками и страховыми компаниями. Платформа не берет на себя роль экспедитора, а создает удобный для работы инструмент, который позволяет сэкономить до 40% на доставке и сократить в 2 раза трудозатраты логистов на поиск и проверку благонадежности транспортной компании», – отмечает Павел Иванченко, руководитель по IoT МегаФона.

«Мы считаем, что практики цифрового взаимодействия, накопленные в интернет-среде, смогут быть полезны для компаний из традиционных отраслей, в том числе из сферы грузоперевозок. В ходе работы над платформой «МегаФон-КАРГО» была задействована технологическая база Mail.ru Group и обширный опыт разработки высоконагруженных сервисов. Объединение усилий ведущих игроков интернет и телеком рынков, а также логистических операторов даст новый уровень качества нашим заказчикам», – комментирует Павел Гонтарев, Управляющий директор Mail.ru Цифровые технологии.

Стоимость сервиса «МегаФон-КАРГО» зависит от потребностей грузовладельца и выбранного пакета опций. После регистрации в системе предоставляется бесплатный тестовый период с неограниченным функционалом на 10 заявок на отправление грузов. Предложение для крупного бизнеса включает индивидуальную проработку интеграции транспортной платформы с внутренними учетными системами компании-клиента.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 91, комментариев: 0


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