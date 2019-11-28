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Юный югорчанин стал призером всероссийского конкурса «Нарисуй Елку Победы»

Пятнадцатилетний житель города Радужный Ростислав Джураев получил специальный приз «Лучшее графическое решение» за рисунок в конкурсе «Нарисуй Елку Победы».

Работу Ростислава высоко оценили члены жюри, в состав которого вошли профессиональные художники. Они оценивали мастерство исполнения, оригинальность сюжета, соответствие исторической эпохе и теме конкурса.

«Очень важно, чтобы даже в радостные и волшебные предновогодние дни дети не забывали тех, кто ценой своей жизни спас мир от нацизма, вспоминали о родных, которые в годы Великой Отечественной защищали Родину и трудились в тылу. Творческое состязание побудило ребят накануне Года памяти и славы порасспрашивать своих бабушек и дедушек, поговорить с другими родственниками, послушать их рассказы. Эти рисунки, созданные на основе семейных историй, имеют особую ценность», - подчеркнул директор Музея Победы Александр Школьник.

Творческое состязание проходило с 10 октября по 10 ноября. Всего было 1300 участников из 60 регионов России. Свои работы также прислали дети из Испании, Италии, Канады, Республики Беларусь, Украины, Турции, Франции, Швеции.


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Сегодня в 12:09, просмотров: 184, комментариев: 0


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