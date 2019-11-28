​Тюменские власти продвинули местных производителей на международные торговые площадки – в частности, Alibaba

Тюменские производители вливаются в международные электронные торговые площадки. Этому способствует региональный Центр поддержки экспорта, который на минувшей неделе завершил конкурсный отбор лучших малых и средних предприятий и дал им возможность бесплатно стать поставщиками Alibaba, All.biz и GlobalRusTrade, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. Всего поддержку получили 17 предприятий региона.

«Золотыми поставщиками» крупнейшей китайской группы Alibaba (продает товары для 190 стран) стали компании «Тюменские аэрозоли», «Заводоуковский маслозавод» и «Тюмень экопродукт». На All.biz (присутствует в 89 странах) прошли шесть предприятий юга области: «ИНОМА», «Окейч», «Русич», ЛПК «Тобол», ТД «Бизон», ИП Муратов. И в GlobalRusTrade (33 страны) попали восемь компаний: «СибТопПром», «Русич», «Сибирский целитель», «Уват-лес», «Денит», ЛП «Варвара», ИП Коробова, «СибПромЭкспорт».

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Сергея Полухина, в конкурсе на бесплатное размещение на международных площадках участвовали 49 представителей бизнеса Тюменской области, и его ведомство отобрало 17 самых перспективных и способных двигаться к глобальной электронной торговле. «Каждый из них представлен в статусе «премиум», что дает компаниям расширенные возможности для презентации своей продукции: приоритет при поисковом запросе покупателей, увеличенное количество витринных товаров и объема фотобанка», – рассказывает Полухин.

Кроме того, сам Центр поддержки экспорта открыл свой аккаунт на Alibaba, где сможет выставить 15 производителей на своеобразной электронной «витрине».

Следующий конкурс на размещение производителей на международных площадках пройдет в 2020 году, он будет посвящен формату B2B (от бизнеса к бизнесу).