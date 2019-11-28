Правительство Югры выделит четырем муниципалитетам свыше 760 миллионов рублей на погашение долгов

Правительство Югры выделит четырем муниципалитетам 761 миллион рублей из резервного фонда на погашение просроченной задолженности на энергоресурсы. Решение об этом было принято в ходе внеочередного заседания, которое провела губернатор округа Наталья Комарова.

«Предложение разработано департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики по поручению комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития», — рассказала губернатор.

Наталья Комарова также подчеркнула, что основной целью данного решения является недопущение возникновения риска сбоев в работе коммунальных систем в отопительный сезон 2019-2020 годов.

«Объем выделяемых финансовых ресурсов позволяет муниципальным образованиям обеспечить свою деятельность без формирования долгов», — добавила глава региона.

Отметим, что дополнительные средства получит Нягань, Пыть-Ях, Югорск и Советский район.