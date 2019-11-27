В Тюмени школьники и студенты представили свои IT-разработки на Кубке губернатора по робототехнике и программированию

В финале регионального чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора прошла ежегодная выставка проектов, представленных тюменскими студентами и школьниками. Разработки на любой вкус: от игровых приложений с технологией виртуальной реальности до серьезных проектов, которые могут обеспечить безопасность жизни в городе.

Среди представленных работ оказались робот-миноискатель для инженерных войск РФ, машина-сортировщик для уборки мусора, робот для сбора ягод, автобусный экскурсовод, робот-слон, а также городской информатор, агрегатор новостей на основе интересов пользователя социальных сетей, всевозможные чат-боты для бизнеса и образования.

В состязаниях приняли участие воспитанники детского технопарка «Кванториум». Они разработали психоэмоциональный тренажер, назначение которого – помогать людям после инсульта восстанавливать навыки управления мимикой. Ребята из Центра робототехники и АСУ придумали программу, которая поможет защитить пользователей от интернет-буллинга.

Под внимание юных тюменских изобретателей попали технологии направления SmartCity. Они придумали умный звонок, который позволит хозяину дома открыть двери гостям не вставая с дивана, и умный фонарь, работающий в зависимости от уровня освещения.

«Молодое поколение – это двигатель цифровой экономики и всех современных ИТ-трансформаций. То, что мы видим в школьных и студенческих инженерных проектах показывает, как ребята заинтересованы не только в получении новых знаний и навыков, но и стремятся с помощью ИТ-технологий сделать жизнь людей еще комфортнее и безопаснее», – считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Развитие потенциала молодого поколения в информационной сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».