16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,9722   EUR  70,4398  

​ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4 процента

С 27 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов. При первоначальном взносе более 50% ставка для заемщиков составит 8,4%. Новое предложение доступно при приобретении готового и строящегося жилья и действует до 31 декабря.

В рамках базовой линейки ипотечных продуктов ВТБ также улучшает условия для зарплатных клиентов: ставка по кредиту снижается до 8,9%, а по рефинансированию – до 8,8% (при первоначальном взносе от 10%). Дополнительный дисконт в размере 0,6 п.п. предусмотрен при активном использовании «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Заемщик».

ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тыс. до 60 млн рублей с учетом комплексного страхования кредита. Дисконты с другими предложениями банка не суммируются.

«Развитие доступной ипотеки является стратегически важной задачей для ВТБ. В этом году мы неоднократно улучшали условия по жилищным кредитам. Сегодня в рамках нашей базовой линейки они доступны по ставке от 8,4%. Более того, по программам субсидирования с застройщиками клиенты могут оформить ипотеку по ставке всего от 5%, – комментирует руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. – Конец четвертого квартала – традиционно время наибольшей активности клиентов при покупке недвижимости. Мы уверены, что в этом году они смогут провести сделки на исторически выгодных условиях».

По итогам десяти месяцев 2019 г. ипотечный портфель ВТБ увеличился на 16% и достиг 1,63 трлн рублей.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:25, просмотров: 219, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

​Что тут говорить – ведь мы сами такие

​Что тут говорить – ведь мы сами такие
В психологическом плане на видео я увидел игру. Как ни странно, это их общая игра – и избивающих, и избиваемой. Абсолютно серьезная, страшная, нам не понятная, но все же игра
Валерий Меренков, психолог Сегодня в 17:33
176 0
​Считаю, что любое онлайн-голосование по важному вопросу должно быть платным

​Считаю, что любое онлайн-голосование по важному вопросу должно быть платным
Хочешь проголосовать – оплати рублей 100-500. Вроде сумма незначительная, и пусть она пойдет как пожертвование на проект-победитель
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Сегодня в 16:40
204 3
Герман Саватеев: «Студенческие годы — это бесценное время»

Герман Саватеев: «Студенческие годы — это бесценное время»
Руководитель центра молодежных инициатив и преподаватель СурГПУ — о нюансах своей работы и современных студентах
Сергей Большов Сегодня в 16:16
192 0
Администрация Сургута отреагировала на скандал с голосованием за общественные инициативы

Администрация Сургута отреагировала на скандал с голосованием за общественные инициативы
Пресс-служба администрации Сургута Сегодня в 16:07
323 0
​Как из отдаленной деревни в Югре можно за один день долететь до Москвы или Краснодара

​Как из отдаленной деревни в Югре можно за один день долететь до Москвы или Краснодара
О новой модели авиаперевозок говорили на эфире «Губернатор Онлайн» с Натальей Комаровой
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 13:11
310 0
​Денежная подушка «Сургутнефтегаза» не дает покоя инвесторам уже много лет

​Денежная подушка «Сургутнефтегаза» не дает покоя инвесторам уже много лет
Естественно, что в мире с отрицательными ставками компания может испытывать определенный позыв для повышения эффективности от своей валютной позиции
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» Сегодня в 09:53
558 0
​Александр Панчин: «Если почитать наши СМИ, то выяснится, что меня купил Моссад, Кремль, фарм-мафия, рептилоиды, масоны и ЛГБТ»

​Александр Панчин: «Если почитать наши СМИ, то выяснится, что меня купил Моссад, Кремль, фарм-мафия, рептилоиды, масоны и ЛГБТ»
Интервью с известным популяризатором науки — о выборах в РАН, «Диссернете» и последних аргументах лжеученых
Дмитрий Щеглов Сегодня в 08:52
469 0
Логопед сургутского коррекционно-развивающего центра — о дачных бочках, 12-киллограмовых одеялах и нейропсихологии

Логопед сургутского коррекционно-развивающего центра — о дачных бочках, 12-киллограмовых одеялах и нейропсихологии
Анастасия Семихатских 26 ноября в 16:36
964 0
​Говорят, что «Сургутнефтегаз» готовит покупку «Лукойла». Разбираем новый слух про триллионы Богданова

​Говорят, что «Сургутнефтегаз» готовит покупку «Лукойла». Разбираем новый слух про триллионы Богданова
Дмитрий Щеглов 26 ноября в 11:02
9938 8
​Главный редактор «Лентача» — о мемах, пикчерах, конкурентах и деньгах

​Главный редактор «Лентача» — о мемах, пикчерах, конкурентах и деньгах
Руководитель крупного онлайн-сообщества Тарас Сычев в интервью СИА-ПРЕСС рассказал о любимых СМИ, своей редакции и работе в рамках закона
Анастасия Якупова 22 ноября в 18:59
1478 0
Александр Митенёв: «На сцене будет горячо!»

Александр Митенёв: «На сцене будет горячо!»
Знаменитый бандонеонист в преддверии своего выступления в Сургутской филармонии рассказал о том, кто приходит на его концерты, как его нашёл бандонеон, и какие произведения прозвучат в программе «В ритме танго».
Елена Агапитова 22 ноября в 17:46
1228 0
Что делать?

Что делать?
Надо устроить югорскую реновацию! В самых лакомых районах городов сносить к чертовой матери старые дома за счет бюджета и строить новые - 30-40 этажные на продажу, выселяя бывших владельцев куда подальше в «равнозначные квартиры»
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 22 ноября в 11:50
1354 3
​Точечная застройка по-тюменски

​Точечная застройка по-тюменски
Сперва подумал, что в мой двор прокрались сургутские чиновники старой закалки, которые согласовали на пятачке строительство 16-этажного дома. Но нет
Дмитрий Щеглов 22 ноября в 11:47
1577 10
Могут ли уволить сотрудника за прогул, если он отбывал административный арест?

Могут ли уволить сотрудника за прогул, если он отбывал административный арест?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута 21 ноября в 17:23
1813 2
От чего зависит размер субсидии на оплату коммунальных услуг для инвалидов?// СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

От чего зависит размер субсидии на оплату коммунальных услуг для инвалидов?// СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 21 ноября в 14:17
1088 0
​Строительная отрасль в Югре стоит на пороге большого кризиса

​Строительная отрасль в Югре стоит на пороге большого кризиса
Рассказываем, как так получилось
Дмитрий Щеглов 21 ноября в 09:42
2783 14
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика