​Тюменская область станет первым регионом, который даст субсидию в федеральный бюджет – на строительство важного объекта на своей территории

Тюменская область выделит 3,4 млрд рублей на строительство федерального объекта на своей территории – это будет реконструкция регионального высшего военно-инженерного командного училище имени маршала Прошлякова. Это будет уникальный случай в новейшей истории, когда не Москва направляет деньги в регион, а регион субсидирует федеральную стройку, пишет «РБК». Таким образом регион оплатит половину стоимости работ по стратегически важному объекту, который будет находится под ведомством Министерства обороны.

В течение пяти лет будет построено более 30 зданий, предназначенных для училища – несколько казарм, котельная, столовая, спортивный комплекс, учебные корпуса, поликлиника, тир, административные здания, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Весь проект рассчитан на пятилетний срок. За это время планируется построить более 30 социальных объектов, среди которых несколько казарм, котельная, столовая, крытый спортивный комплекс, учебные корпуса, культурно-досуговый центр, поликлиника, тир, учебно-технические и административные здания и несколько спортивных площадок. Эксперты, опрошенные РБК, полагают, что подобная инициатива о выделении денег на военное училище со стороны Тюменской области была задумана как способ привлечения крупного и важного федерального объекта на свою территорию – без субсидии региона Минобороны могли не взяться за этот проект.

Стоит отметить, что Тюменская область входит в число регионов-доноров – она не получает дотаций из федерального бюджета. Доходы тюменской казны на 2020 год запланированы в размере 162,6 млрд рублей, а расходы – 221,5 млрд рублей, при этом дефицит в 58,9 млрд рублей полностью перекрывается финансовыми запасами региона.