В Югре столкнулись два большегруза, есть погибший

Накануне на 75 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых транспортных средств.

«По предварительным данным, столкновение произошло между автомобилями «КамАЗ» и «МАЗ», которые двигались в попутном направлении. В результате обгона одного из большегрузов, автомобили съехали в кювет. Водитель автомобиля «КамАЗ» погиб на месте происшествия до прибытия медиков», — заявили в УМВД по Югре.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа произошло пять аварий, в которых пострадало пять человек.