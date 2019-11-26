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​Шашлыки или смартфон: горожанин поделился опытом, как мотивировать детей поехать на дачу

Главное — взять с собой гаджет и скачать побольше мультиков

Фото: «Ростелеком»
Фото: «Ростелеком»

Теплые зимние выходные семья по традиции проводит на даче

— Когда я был маленьким, у нашей семьи был громоздкий телевизор без пульта управления и мы с сестрой всё время спорили, кто пойдет переключать канал. Ну и, конечно, очень ждали мультфильмы, например, «Том и Джерри». Заранее, минут за десять, садились перед «ящиком» — и всё, не оторвать было. Но у каждого поколения — свои вкусы, — делится Денис, отец семейства. — Мишка вроде бы взрослый, двенадцать уже, а как подсел на боевики, так всё — каждый день ему подавай. Кристина тоже — ей про сказочных фей хочется, Винкс, кажется. Ну ей простительно, маленькая. Вот только уже который год, как собирались в выходные на дачу — скандал, никак от телевизора детей не оторвать.

— Недавно нашли решение — новое мобильное приложение, друг посоветовал. Санька, тебе спасибо! Сам он уже давно пользуется Wink, а я человек, как говорят, старой закалки, но дети сразу его освоили. На телефоны скачивается легонькое приложение, регистрируется на один номер — на мой, понятно, — и всё! Смотри хоть с телефона через приложение, хоть с ноутбука через сайт, хоть со смарт-ТВ. Детям я ставлю ограничение 12+, ничего вредного не нароют. Теперь дочка может начать смотреть мультики дома, а продолжить, например, в машине на планшете, не хнычет больше, как собираемся куда-нибудь ехать. Или Мишка, когда устает, уходит к себе и смотрит фильмы на смартфоне с наушниками, не мешая остальным, — смеется Денис.

— Как-то с женой тоже решили устроить проверку: говорят, можно подключить по сервису одновременно до пяти устройств: взяли телик, планшеты жены и малой — да, дамы у меня в семье с планшетами, мы с сыном обходимся смартфонами, — как раз пять получилось. Каждый свое смотреть стал — и работало! Потом поехали на дачу проверять, ради чего и покупалось. В дорогу пару фильмов закачали, там местами интернет пропадает, так они без него шли. За городом у нас Сеть ловит, так что ребята довольны, мы с женой тоже — не надо думать над новым телевизором на дачу, Wink бюджетнее выходит. Дети нам помогают и снег расчистить, и за шашлыками проследить, чтобы не сгорели, а мотивируем их так: родителям помог — можешь и мультик посмотреть. Даже нашли способ из домика присматривать за Кристиной, пока она играет, и Мишкой, когда он трудится на участке, — в компании нам предложили видеонаблюдение. Оно для безопасности дачи, конечно, но пока мы на ней — мы его для наблюдения за детьми приспособили, — заключает Денис.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 131, комментариев: 0


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