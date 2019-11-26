​NB-IoT в Сургуте вызвал рост «умного» трафика в сети МегаФона

26 ноября 2019. ХМАО-Югра. Бизнес Югры делает активные шаги к построению цифровой экономики. За 6 месяцев работы сети NB-IoT МегаФона в Сургуте трафик, приходящийся на Интернет вещей, вырос в 2 раза. Именно этот стандарт связи лежит в основе работы «умных городов».

NB-IoT (Narrow band – Internet of things – узкополосный интернет вещей) – технология, которая позволяет «умным» устройствам обмениваться данными без участия человека, имеет высокую энергоэффективность. Она была запущена в Сургуте в мае этого года и покрывает более 90% территории города. Каждая базовая станция способна обслуживать до 2 млн датчиков.

У стандарта NB-IoT гораздо лучше проникающая способность и больше радиус действия. Это значит, что решается проблема сложных зданий и подвальных помещений, где сигнал обычных сетей может быть нестабильным.

«Число югорских компаний, которые сделали выбор в пользу IoT-решений, за прошедший год выросло на 40%, а трафик на одну SIM-карту, установленную в smart-устройство, увеличился в 1,6 раз. И эти цифры будут расти, особенно в сфере ЖКХ. С 1 июля 2020 года все новые многоквартирные и частные дома должны быть оборудованы автоматизированными счетчиками электроэнергии. А системы, работающие на сети NB-IoT – самое подходящее для управляющих компаний решение», – рассказал Дмитрий Щелгачев, директор МегаФона в Югре и на Ямале.

В ЖКХ, где кроме счетчиков для воды, отопления, электричества и газа, могут применяться датчики дыма, протечки, влажности и другие, узкополосный интернет вещей в ряде случаев позволит сократить расходы на инфраструктуру и вместо нескольких использовать одно передающее устройство.

В ноябре МегаФон запустил поддержку нового поколения устройств NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России, в том числе в Югре. Это позволило ускорить сеть для Интернета вещей в 5 раз.