Григорий Киликиди: «Депутат – это тот, кому доверяют люди»

Депутатская деятельность Григория Прокофьевича началась 14 января 2001 года. Тогда он стал одним из 12 народных избранников районного парламента третьего созыва.

Григорий Прокофьевич Киликиди приехал на Север в апреле 1986 года. До этого 15 лет проработал в Омском конструкторском бюро промышленной автоматики. Трудовая деятельность в регионе началась в НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» с должности главного инженера базы производственного обслуживания средств автоматизации. С 1990 по 2006 год – начальник базы производственного обслуживания средств автоматизации НГДУ «Лянторнефть». В 2001 году избран депутатом Сургутской районной Думы третьего созыва. С декабря 2005 года – председатель Думы Сургутского района. В марте 2006 года депутатский корпус четвёртого созыва вновь выбирает его председателем Думы Сургутского района, но уже на освобождённой основе. Председателем Думы он проработал до конца марта 2011 года, до последнего дня IV созыва.

– Григорий Прокофьевич, положа руку на сердце, скажите, сильно отличалась работа двух созывов? С каким депутатским корпусом работалось легче?

– Работа была напряжённой и в третьем, и в четвёртом созывах. Там и там были избраны в депутаты очень сильные, аналитически думающие и сердцем чувствующие проблемы жителей Сургутского района люди. Расслабления не было ни в чём. Для всех нас это была работа, которую нужно было делать настолько хорошо, насколько мы могли её сделать на тот момент – ответственно и добросовестно. Конечно, для многих из нас совмещать основную работу, а многие из нас были руководителями на своих предприятиях, было сложно, я, к примеру, тогда руководил базой автоматизации в НГДУ «Лянторнефть». Рука всегда была на пульсе. Что автоматика, что депутатская деятельность – все должно было работать чётко.

Прежде чем провести заседание Думы, мы прорабатывали каждый пункт повестки дня. Предварительно работали комиссии по решению того или иного вопроса. Выезжали на места к избирателям. Вели прямой диалог с ними, выясняли, что в первую очередь беспокоит людей, в чём нужна наша помощь. Поэтому нередко после работы депутатом, когда возвращался в Лянтор, я представлял интересы этого избирательного участка, приступал к своим прямым обязанностям – производственным – уже в вечернее время, когда у большинства людей заканчивался рабочий день. Бывало, что домой приходил за полночь. Хорошо, что родные всё прекрасно понимали, поддерживали. Знаете, у руководителей не бывает лёгкой работы, поэтому, если взялся за депутатскую деятельность будучи производственником (или другим работником), так неси достойно свой крест.

– Вы первый председатель Думы, который работал на освобожденной основе. То есть политическая деятельность стала вашей профессией. Были моменты, когда жалели, что ушли с производства?

– На этот шаг я пошёл осознанно, знал, что так будет больше толку от моей работы на этом поприще, результаты станут более весомыми. К тому же большинство депутатов были с опытом работы в Думе. У нас было взаимопонимание во всём. Был крепкий тандем и с администрацией Сургутского района. Да, были моменты, когда возникали сложности, жизнь есть жизнь. Но мы находили решения, обсуждали, спорили, но решали. Один из примеров – кадровый вопрос. В начале двухтысячных много молодёжи уезжало из Сургутского района, поступали в вузы в крупных городах, оканчивали и не возвращались. Искали, как говорится, лучшей, более интересной жизни. И наша задача тогда была – оставить на месте нашу молодёжь, заинтересовать её. И на моём предприятии в то время не хватало грамотных специалистов. Тогда поступило предложение – открыть филиал нефтяного техникума от Лениногорска. Получили поддержку, через четыре года появились свои пришедшие на производство специалисты. Перспективные ребята выросли, многие стали мастерами и инженерами. В результате плюс не только производству, но и Лянтору, и всему Сургутскому району. Я и сегодня уверен, что нужно растить свои кадры. Они лучше знают землю, на которой выросли.

– В четвёртом созыве начала работать комиссия по инвестициям и потребительскому рынку. До этого было только две – комиссия по бюджету, налогам и финансам и комиссия по законодательству и вопросам местного самоуправления. В наши дни работу Думы без такой комиссии трудно представить. А как тогда было?

– Привлечение дополнительных средств в бюджет – всегда важный момент. И нам, как первопроходцам, интересно было – сможем мы это сделать или нет. К сожалению, на тот момент больших вливаний не произошло, видимо, не пришло тогда время для инвестиций в бюджет, но опыт мы получили.

– В команде четвёртого созыва были люди как с большим жизненным и депутатским опытом, так и новички. Например, вашим замом был избран Андрей Трубецкой, которому на то время исполнилось чуть больше 30 лет, нынешний глава Сургутского района. Как работалось?

– Андрей Александрович Трубецкой – из породы «ершистых», в хорошем смысле слова, людей. У нас с ним был хороший тандем. Знали, для чего принимаем то или иное решение, понимали, какие могут быть последствия, если выбор будет неправильным. И при этом у него всегда было своё мнение. Как ни крути, но именно в споре рождается истина, то есть, правильное, оптимальное решение. Хочу сказать, что таких, как Трубецкой, в Думе было немало. И это было хорошо.

– Ещё одно яркое событие в работе Думы четвёртого созыва – утверждение официальных символов муниципального образования – герба и флага Сургутского района. Как происходил этот исторический момент?

– Эта была кропотливая работа как администрации Сургутского района, так и Думы. До этого, если помните, у нас герб был очень «сложный», много элементов в нём присутствовало, трудно было понять, что у нашего района в приоритете, что мы из себя представляем. Будущие герб и флаг прошли все процедуры, в том числе и утверждение на геральдической комиссии страны, поэтому, когда пришло время голосовать за новую официальную символику, после непродолжительных дебатов депутаты проголосовали «за». Дата принятия герба – 24 мая 2007 года, автор – Виталий Горда.

– Последний вопрос, каким должен быть депутат? Какое значение вы вкладываете в это слово?

– Если идёшь в депутаты – должен думать о народе, жить для людей своего района. Тебя избрали, тебе доверили. Поэтому ты должен во всём быть народным избранником. Депутат должен думать о тех, кто его избрал, и делать жизнь населения более комфортной и достойной в наших суровых северных условиях.