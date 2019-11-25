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Сургутян приглашают проголосовать за идеи по благоустройству «Экопарка «За Саймой»

#АСИ #100ГородскихЛидеров #ВключиСвойГород #ВключиСургут #Сургут #Экопарк #ЗаСаймой
#АСИ #100ГородскихЛидеров #ВключиСвойГород #ВключиСургут #Сургут #Экопарк #ЗаСаймой

С 19 ноября началось голосование за лучшие идеи по благоустройству парка за Саймой. Жителей приглашают поделиться мнением о том, какой должна быть будущая главная городская зона отдыха. Авторов, чьи идеи оценят наибольшее количество горожан, ждут ценные призы.

На сайте проекта «100 городских лидеров» открыто голосование за лучшие идеи благоустройства парка «За Саймой». На выбор уже представлены 20 предложений, поступившие от сургутян. Среди инициатив есть и традиционные пожелания – строительство ледового катка, аттракционов для детей, парковых зон, велодорожек, и самые оригинальные и креативные – создание внутри парка веревочного городка, дизайн-проект архитектурно-пластических форм, оборудование комнаты матери и ребенка, пунктов обогрева, запуск водного такси.

«Приглашаем сургутян оценить уже представленные идеи и поучаствовать в разработке концепции проекта «Экопарка «За Саймой». Нам важно собрать мнения, идеи и предложения горожан, каким должен быть будущий парк, чтобы жители и гости Сургута могли его использовать для отдыха и посещения, невзирая на климатические условия Севера», — рассказала о задачах проекта директор управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Ольга Соколова.

Для участия в голосовании необходимо выполнить следующие действия:

  1. Зайти на сайт https://100gorodov.ru, пройти регистрацию.
  2. Нажать на вкладку «Крауд-проекты», затем «Участвуйте в разработке проекта по благоустройству «Экопарка «За Саймой» в городе Сургуте».
  3. Войти во вкладку «Идеи» и проголосовать за понравившиеся идеи.

Там же сургутяне могут внести свои предложения по благоустройству парка «За Саймой» любым удобным способом: принимаются тексты, графика, фото, видео. Количество идей не ограничено. Автор, чья идея наберет наибольшее количество голосов, получит планшет Samsung Galaxy Tab.

Голосование за понравившиеся идеи продлится с 19 ноября до первого декабря 2019 года включительно.

«100 городских лидеров» — программа центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив и Российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Ее цель — развитие городских сообществ и их активное включение в процессы изменения российских городов к лучшему.


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Сегодня в 17:41, просмотров: 258, комментариев: 1


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Комментарии:
kosha
не нравится
Сегодня в 21:10
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