Продуктивная Дума: изменения в бюджет приняты, кладбища ждёт «оцифровка»

22 ноября состоялось заседание Думы Сургутского района, на котором депутаты приняли решение по 16 вопросам. В том числе, утвердили корректировку районного бюджета на 2019 год, рассмотренную на депутатских комиссиях 20 ноября.

Помимо других вопросов повестки дня, парламентарии утвердили передачу части полномочий от поселений – району по двум темам. Первая – по проведению достоверности сметной стоимости работ по благоустройству объектов в 3 поселениях, таких как Белый Яр – там проводилось оборудование пешеходной зоны, ремонт проезда с устройством мест отдыха, устройство детской площадки и монтаж уличного освещения по ул. Есенина. Устройство мини-сквера в Барсово и благоустройство Аллей «Первопроходцев» и «Спортивной» в Фёдоровском.

Второй вопрос передачи полномочий касался проведения цифровой инвентаризации захоронений в 11 поселениях. Введение «цифровой инвентаризации» позволит решить целый ряд проблем, связанных с управлением этой сферой. В информационную систему будут вносить координаты захоронений, даты смерти и другие необходимые сведения.

– Такая форма работы с поселениями существует. Дело в том, что зачастую у глав нет возможностей, подготовленных специалистов, чтобы решить ту или иную задачу. Мы им помогаем в этом плане, – прокомментировал Анатолий Сименяк.