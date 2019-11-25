В Югре около 300 многодетных семей получат дополнительную финансовую поддержку на улучшение жилищных условий

Почти 300 югорских многодетных семей получат дополнительную материальную поддержку на улучшение жилищных условий. Об этом стало известно на заседании правительства Югры.

В ходе встречи было принято решение о расширении перечня лиц, получателей в 2019 году социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

«В него включены семьи, зарегистрированные в государственных органах как семьи, в которых произошла потеря кормильца, являющиеся участниками государственной программы «Развитие жилищной сферы»», — заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Как подчеркнула исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Тереза Пономарева, таким образом, дополнительная помощь будет оказана порядка 300 семьям.

Отметим, что выплата будет осуществляться в беззаявительном порядке до 27 декабря 2019 года, а ее размер будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от количества иждивенцев. Средний размер выплаты составляет порядка 1,2 млн рублей.

Напомним, что за 2019 год около 30 000 югорских семей получили государственную поддержку, а на решение жилищных вопросов жителей округа по разным программам в 2019 году было направлено 25 млрд рублей.