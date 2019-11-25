В Югре пьяный мужчина устроил ДТП на угнанном автомобиле

В Кондинском районе (Югра) мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль после чего устроил аварию. Об этом сообщили сотрудники УМВД по Югре. Свидетелями аварии стали специалисты ГИБДД по Советскому району во время патрулирования территории.

«В ходе разбирательств установлено, что водитель транспортного средства, 26-летний житель Кондинского района, находился в состоянии алкогольного опьянения, изо рта исходил резкий запах алкоголя. Автомобиль, на котором он совершил ДТП, ему не принадлежал. Несколько минут назад молодой человек совершил угон транспортного средства. Автомобиль стоял припаркованный возле дома хозяина с ключом в замке зажигания, открытый», — заявили в ОМВД России по Советскому району.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, а также составлен протокол об административном правонарушении.

Отметим, что ранее злоумышленник четыре раза привлекался к уголовной ответственности, дважды за совершение краж чужого имущества и дважды за угон автомобилей.