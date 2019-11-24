​Депутат Госдумы предложил выплачивать материнский капитал за четвертого ребенка

Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект, которые предлагает выплачивать дополнительный материнский капитал женщинам, родившим или усыновившим четвертого ребенка, пишут РИА «Новости» со ссылкой на документы.

В пояснительной записке Иванов отметил, что такое право должно предоставляться женщинам вне зависимости от того воспользовались они им ранее или нет.

Отметим, что на данный момент претендовать на материнский капитал могут женщины, родившие или усыновившие второго ребенка с 1 января 2007 года, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.