​На Ямале вертолет с 22 пассажирами совершил аварийную посадку из-за отказавшего винта

В Новом Уренгое вертолет Ми-8, перевозивший на борту 22 человека, совершил жесткую посадку из-за отказавшего заднего винта. Техника получила сильные повреждения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированного источника.

«При наборе высоты на борту произошла нештатная ситуация. Вертолет совершил жесткую посадку у села Новый Порт. Машина получила повреждения хвостовой балки, разрушено шасси», – заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что авария носила критических характер и полет продолжать было невозможно. Отказ винта произошел в момент, когда вертолет находился на высоте 12 метров.

Представители МЧС отметили, что в аварии никто не пострадал.