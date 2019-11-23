​В Югре 26 ноября состоится онлайн-конференция с губернатором по новой модели авиаперевозок

В Югре 26 ноября в 12 часов состоится онлайн-конференция с губернатором Натальей Комаровой по внедрению новой модели пассажирских авиаперевозок.

Как сообщили источники СИА-ПРЕСС, ожидается, что в конференции примет участие генеральный директор авиакомпании «Ютэйр» Андрей Мартиросов.

В онлайн-эфире будут обсуждать маршрутную сеть, тарифы, субсидирование авиаперевозок, безопасность, качество услуг и состыковку перевозок граждан всеми видами транспорта.

В настоящий момент югорчане могут остаить свои обращения и вопросы в группе "Югра" во "Вконтакте" и в комментариях в аккаунте губернатора в Инстаграм.