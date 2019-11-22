Районные депутаты ждут от граждан больше инициатив

Упростить коммуникацию между населением и властью – актуальная задача для депутатов и всего муниципалитета.

22 ноября, на заседании Думы Сургутского района парламентарии обсудили, как расширить возможность участия граждан в местном самоуправлении. Так, при подаче предложений сокращена минимальная численность инициативной группы со 100 до 20 человек, а при проведении конференции граждан – с 10 до 5 человек.

Это еще один шаг к формированию гражданского общества. Депутаты считают, что благодаря нововведениям будет поступать больше предложений от населения. Внесенные поправки существенно облегчат реализацию правотворческой инициативы, особенно для жителей маленьких сел и деревень.

Также на сходе граждан в поселке Банный на должность старосты был выбран Максим Боярский, представляющий интересы жителей во взаимодействии с властью. Парламентарии одобрили его кандидатуру.