Из убытка в прибыль? Реанимация «Восхода» идет полным ходом

Совсем скоро в Сытомино появится новое коммерческое предприятие. Произойдет это благодаря реорганизации рыбного завода МУП «Восход».

Эта тема была одной из обсуждаемых на депутатских комиссиях Сургутского района, которые состоялись 20 ноября. Парламентарии ознакомились с условиями приватизации предприятия, согласно которым 100% уставного капитала будет принадлежать администрации района. Большая часть работы уже проделана, по предварительным прогнозам, процедура осуществится до конца года.

Напомним, что долгое время предприятие испытывало трудности. Чтобы спасти «Восход», еще несколько лет назад, депутатский корпус предложил изменить форму собственности с МУП на ООО. Преобразования откроют перед заводом, поселением и районом новые экономические горизонты и возможности. Предприятие сможет работать эффективнее: получать больше субсидии, участвовать в электронных аукционах и конкурсах, выходить на более обширные рынки сбыта. Также «Восход» сможет заниматься не только рыбной деятельностью, но и, к примеру, заготовкой дров, уборкой территории села в зимний период.

Любовь Малышкина, депутат Думы ХМАО – Югры, поинтересовалась, обсуждались ли с работниками предприятия грядущие изменения. Юлия Янкова, и.о. директора департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики, прокомментировала, что представители администрации собирали коллектив «Восхода» и разъясняли порядок приватизации.

Тем не менее Анатолий Сименяк добавил: «У меня есть информация, что часть сотрудников не до конца понимают всю процедуру приватизации, отказываются писать заявление на перевод, считают, что их оставляют на произвол судьбы. Такие ложные выводы из-за отсутствия полной и достоверной информации. Прошу департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики обратить на это внимание, организовать выезды в Сытомино и подробно объяснить, какие появятся возможности и перспективы, дать ответы на все вопросы. Если нужно, то подключайте ко встречам меня и депутатов».