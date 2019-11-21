Губернатор Тюменской области заявил, что регион сместит фокус внимания от автомобилистов к пешеходам

В Тюменской области особое внимание обратят на комфорт пешеходов. Такое заявление в ходе своего послания сделал губернатор Александр Моор. "Мы потратили много сил и ресурсов на развитие дорожной сети. Это было правильно, автомобилизация населения шла семимильными шагами. Десятки новых мостов, развязок, исполненная давняя мечта тюменских автомобилистов – Тюменская кольцевая автодорога – наша транспортная сеть изменились до неузнаваемости. В следующем году особое внимание мы уделим пешеходам", - сказал глава региона.

Для этого в области пройдет масштабная ревизия всех пешеходных переходов, которые должны находиться в правильных местах, быть подсвеченными, размеченными и максимально безопасными. "Это вопрос качества жизни и, нередко, сохранения самой жизни. Специально предупреждаю: этот вопрос находится на моем личном контроле", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, что в течение 2019 года в рамках нацпроекта о качественных и безопасных дорогах в Тюменской области отремонтировали около полутора тысяч километров дорог.