Спортсмены из Югры стали лидерами по числу медалей на Всероссийской спартакиаде и были отмечены Министерством спорта РФ

На турнире по боевым искусствам, проходившем в рамках девятой летней Спартакиады учащихся России 2019 года, югорские спортсмены получили больше всего медалей, таким образом Югра стала лидером среди регионов с численностью населения до 2 млн человек.

Представители Югры получили 7 медалей в ушу, кикбоксинге и тайском боксе на соревнованиях, которые проходили в Анапе. Больше тысячи бойцов из 67 регионов страны стремились завоевать призовые места. За высокий уровень подготовки югорских спортсменов директору департамента физической культуры и спорта Сергею Артамонову был вручен кубок за первое место.

Спортсменка - ушуистка Нонна Тихоступ выиграла золото в виде программы «таолу-гуньшу», а за программу «дуйлянь» Нонна вместе со Снежаной Михайловой завоевала серебро. Среди представителей тайского бокса лучшим стал Курмангазы Асанов, он занял третье место. Среди кикбоксеров выделились сургутянин Даниил Гайсин (1 место) и два вартовчанина – Темирлан Бамматов (2 место) и Денислам Балаев (3 место).

На награждении присутствовал министр спорта России Павел Колобков, он вручал кубки лучшим участникам соревнований.

Финал девятой летней Спартакиады учащихся России 2019 года прошел с 5 июня по 16 августа. Участие приняли более 8000 спортсменов из разных уголков страны. Было разыграно 426 наград в 42 видах спорта.