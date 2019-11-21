​Минздрав отказался повышать стоимость справки для медкомиссии на водительские права из-за возмущения россиян

Цена на обследования для получения справки в психоневрологической больнице для водителей и кандидатов в водители останется прежней. Информацию об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«С учётом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», — сообщили в региональном депздраве со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения. Также специалисты уточнили, что соответствующий приказ уже подписан министром.

По данным специалистов, эксперты проведут дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах.

Напомним, раннее сообщалось, что с 22 ноября 2019 года в России кратно вырастет цена справки от нарколога. Так, например, в Сургуте уже завтра стоимость на обследование бы выросла почти в восемь раз — с 556 до 4 256 рублей. Врачи городкой психоневрологической больницы пояснили, что федеральные эксперты добавили два анализа: тест на наркотики (определяется по крови) и тест на CDT (анализ на алкоголь в крови), которые ранее не входили в медкомиссию.

Стоит отметить, что в связи с новостью о подорожании справки, в ПНД по всей стране собрались огромные очередь. Сургут не стал исключением — десятки горожан, желая сэкономить, долгое время стояли в толпе.