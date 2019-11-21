Тюменская область будет давать 150 тысяч рублей за рождение первого ребенка

В Тюменской области появится региональный материнский капитал при рождении первого ребенка - он составит 150 тысяч рублей. Об этом заявил сегодня, 21 ноября, губернатор Александр Моор в ходе своего послания к депутатам региональной думы и жителям области. "Разве справедливо, например, что региональный материнский капитал выплачивается только в случае рождения третьего и последующих детей? Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет. А как же первый? Ведь на этот шаг молодым семьям решиться труднее всего. Главное – начать, дальше-то дело идет проще, сам знаю", - сказал Моор.

Единственным условием, которое ограничивает получение поддержки - ценз оседлости, выплату получит женщина, прожившая на территории региона пять лет. Под этот ценз не будут попадать студенты - они могут спокойно рожать и получать 150 тысяч рублей за первого ребенка.

Кроме того, сохранится региональный маткапитал для третьего и последующих детей - он повысится с 40 до 100 тысяч рублей.

Есть еще одно нововведение, которое анонсировал Александр Моор: "Разве справедливо, что некоторые пособия на детей выплачиваются только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает пяти тысяч рублей? С 2012 года порог не менялся! Давайте приравняем его к прожиточному минимуму – сейчас это одиннадцать тысяч четыреста сорок семь рублей. Все, кто не достигнет этого порога, получат помощь".