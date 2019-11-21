Практические советы для начинающих предпринимателей

«Начинаете бизнес ради денег? Главная задача бизнеса – решать проблемы людей. В каждом деле должна быть идея, которая приносит пользу. Только тогда у бизнеса есть шанс на долгое развитие», - написал исполнительный директор «Уралсибконтракт» Александр Клишин в своём инстаграмм @ALEKSANDRKLISHIN1 после посещения предпринимательского форума «Мой бизнес», который прошёл в Сургуте 15 ноября. Развитие бизнеса он сравнил с поездом, который не остановить, и указал на то, что иногда предприниматели могут сдаться за шаг до победы.

Сам Клишин готов постоянно развиваться – каждый квартал его команда начинает работу над новым проектом. Все они разные, имеют как коммерческую, так и социальную направленность. Югорский благотворительный фонд «Траектория Надежды», Центр обеспечения помощи и поддержки населения «Надежда», физкультурно-оздоровительный центр, центр детского творчества... есть, конечно, и типично коммерческие проекты, требующие иного подхода и действий.

Каждое дело требует новых ресурсов. Например, чтобы соединить бизнес и благотворительность, пришлось взять на себя обязательства представлять отделение Российского союза налогоплательщиков в ХМАО-Югре и вносить предложения по изменению регионального законодательства.

«Осознайте, что создание бизнеса - это не лотерея, советую выходить в общество и общаться с людьми, у которых уже есть результат. Необходимо грамотно распределять ресурсы, которыми вы владеете, тратить деньги на то, от чего напрямую зависит успешность вашего дела. Важно формировать правильное отношение к происходящему и понимать, что при любом раскладе вы получаете уникальный опыт. Это самое ценное и правильное на первых этапах становления бизнеса», - считает предприниматель.

Хотелось бы поблагодарить организаторов форума за отличный нетворкинг и правильную идею.

Форум «Мой Бизнес» — событие, организованное в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионах, отличная возможность знакомства и обмена опытом деловых людей из разных уголков страны на единой площадке. Более 2 000 представителей сургутского бизнес-сообщества собралось в просторной аудитории для того, чтобы получить актуальную информацию об открытии своего дела с нуля и возможностях получения поддержки государства. В качестве спикеров были приглашены федеральные эксперты и столичные предприниматели.

Хедлайнером мероприятия стала известная спортсменка, телеведущая и успешная бизнес-леди Ляйсан Утяшева.