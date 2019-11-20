В Югре откроется первый исторический парк «Россия-моя история»

В Сургуте в начале декабря откроется мультимедийный исторический парк «Россия-моя история». Создатели проекта постарались: теперь российская история превратилась в интересное повествование, и каждый гость сможет прочувствовать свою причастность к историческим событиям страны.

Парк разделен на четыре экспозиции. Например, на выставке «Рюриковичи» посетители смогут узнать о подвигах князей и воинов, древних торговых путях и увидеть реконструкции сражений. Для каждого раздела выставки будет использована только современная техника и новое оборудование: кинозалы, 3D-носители с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, интерактивные панорамы, декорации, сенсорные экраны, мощные проекторы.

Сургут – не единственный город в стране, в котором реализовали подобный проект. С 2017 года парки «Россия – Моя история» появились еще в 20 крупных городах. Сургутский парк входит в число пяти крупнейших исторических парков России – площадь его мультимедийной экспозиции составляет 6500 кв.м.

Губернатор Югры Наталья Комарова во время начала строительства парка назвала проект элементом «наследия» 900-летнего юбилея первого упоминания Югры в русских исторических летописях, а его основной целью - повышение популярности истории среди югорчан и патриотическое воспитание молодого поколения.

«Поручаю построить парк так, чтобы жители крупнейшей агломерации Югры и её гости получили в распоряжение полноценный культурно-рекреационный кластер с акцентом на раннее развитие творческих способностей детей, наращивание возможностей молодежных патриотических организаций», - сказала глава региона.

Благоустройство ближайшей к парку территории проходит в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».