Свыше 200 жителей Тюменской области приняли участие в выборе объектов дорожных работ на 2020 год

Больше 200 жителей Тюменской области выступили с предложениями где именно необходим ремонт дорог в 2020 году. Информация об этом появилась на сайте правительства Тюменской области.

В октябре текущего года все жители региона были приглашены к обсуждению программы дорожных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год.

Отметим, что обсуждение программы проводилось в формате online голосования в официальной тюменской группе нацпроекта «Дороги Тюменской области» социальной сети «ВКонтакте».

«За две недели нам поступило больше 200 комментариев-предложений от жителей, куда должен прийти ремонт в 2020 году. Сам пост в группе собрал более 12 тысяч просмотров, не считая репостов в других сообществах муниципальных районов и просто популярных пабликов Тюменской области», — заявили в проектном офисе по реализации нацпроекта в регионе.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, все предложения от жителей были переданы собственникам федеральных, региональных и местных дорог Тюменской области на заседании проектного офиса.

«Они будут рассмотрены для включения в программу дорожных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тюменской области на 2020 год», — отмечено в сообщении.